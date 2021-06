Maëva Ghennam, une bagarre avec Manon Marsault à cause de son nouveau mec ?

La nouvelle saison des Marseillais est-elle en danger ? Il semblerait que non puisque le casting est ouvert, mais l'entente entre les fratés commencent à devenir compliquée. Déjà, Kevin Guedj et Carla Moreau ont décidé de quitter les Marseillais, en partie à cause de l'histoire de sorcellerie et les embrouilles notamment avec Manon Marsault. Aujourd'hui, deux nouvelles candidates ne se parlent plus ! Meilleures amies de base, Maëva Ghennam et Manon Marsault sont en froid depuis presque un mois maintenant.

Une bagarre entre Manon Marsault et Maëva Ghennam ?

Tout aurait basculé lors de l'anniversaire de Maëva, lors duquel elle a reçu un sac Hermès de la part de Hicham, son nouveau supposé mec qui ne l'est pas en fait. Par contre, l'ex de Greg Yega serait bien en couple et ça serait à cause d'un pote de son mec qu'elle se serait violemment disputée avec Manon Marsault lors d'un after. Elles en seraient même venues aux mains : "Le pote du mec de Maëva a manqué de respect à Manon et comme à sa grande habitude, lorsque Maëva boit, elle s'en prend à ses copines. Elle a directement pris la défense de son nouveau mec et son pote", balance Aqababe sur Instagram.

Résultat ? "C'est parti tellement loin que Maëva et Manon en sont venues aux mains (...) Donc Maëva a bien roulé Hicham. Elle a eu son sac et hop, c'était fini. Elle va même dans les mêmes after que lui avec son nouveau mec. A noter que Maeva est bien en couple. C'est du sérieux. Le mec ne fera jamais de tv, c'est pas un mec qu'elle affichera. Dommage pour elle qu'elle se batte avec toutes ses copines", explique le blogueur.