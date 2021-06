Carla Moreau et Kevin Guedj annoncent leur départ des Marseillais et leur propre émission sur C8 !

Kevin Guedj et Carla Moreau quittent Les Marseillais !

C'est officiel, Kevin Guedj et Carla Moreau quittent W9 ET Les Marseillais ! Les futurs mariés ont lâché cette bombe dans TPMP, mais pour quelle raison ont-ils décidé de partir de la célèbre émission ? Cela a-t-il un lien avec l'affaire de sorcellerie ? Depuis le scandale, Carla et Kevin rencontrent de nouvelles embrouilles avec leurs fratés alors qu'ils avaient réussi à apaiser les tensions dans Les Marseillais à Dubaï. Ils ont donc expliqué : "Quand ça fait 7 ans que tu fais la même chose, c'est dur de prendre cette décision. On était bien avec cette production."

"Pour notre bien personnel, c'est la chose à faire. Ils ont été vraiment cool avec nous, que ce soit la production, Paga, Julien, Maëva, Jessica... (...) Ca n'a pas été une décision facile. Après, on a vraiment tout donné dans cette famille des Marseillais. Maintenant, on a envie de penser à nous. Ils auraient voulu nous revoir pour les prochaines aventures, mais c'est une décision qu'on a pris ensemble, qu'on a mûrement réfléchi. C'était le bon moment pour partir pour faire autre chose, quelque chose qui nous correspond plus et de mieux pour nous", ont-ils confié ensuite.

Kevin Guedj et Carla Moreau sont quand même "tristes" de quitter leur groupe de potes, mais pour eux, c'était "le moment de partir" : "On a passé des super années, c'était magnifique (...) On n'y allait pas parce que c'était bien payé. On y allait pour l'aventure, c'était plaisant à faire."

Ils rejoignent C8 pour leur propre télé-réalité

Avant d'officialiser leur départ des Marseillais, Carla et Kevin ont annoncé "un nouveau projet" sur leurs réseaux sociaux. Si l'on en croit les rumeurs, il s'agirait d'un jeu télévisé dans le style de Ninja Warrior animé par les deux influenceurs et prochainement diffusé sur C8. Alors, est-ce le cas ? Eh bien pas vraiment !

En revanche, Kevin Guedj et Carla Moreau rejoignent bien la chaîne C8 pour travailler sur... leur propre émission de télé-réalité : "Je t'ai demandé si ça t'intéressait de faire quelque chose autour de nous", a raconté le jeune papa avant que Cyril Hanouna ajoute : "On va faire votre mariage." Carla Moreau et son chéri ont ensuite donné quelques infos sur ce projet : "On va suivre notre vie, notre mariage avec nos amis. Plein de choses vont aussi se passer entre nous. Ca va être plutôt rigolo."

Du coup, l'affaire de sorcellerie a-t-elle un lien avec leur décision ? "Est-ce que cette histoire n'est pas venue au bon moment pour rebondir sur autre chose ? Je pense qu'il n'y a rien sans rien dans la vie. Si c'est tombé maintenant, c'est peut-être pour se diriger vers autre chose et c'est ce qu'on est en train de faire", a répondu Carla.