Maeva Ghennam : Hicham lui aurait offert un sac de luxe Hermès, les internautes pensent à Greg

Problème ? Cela a rappelé le bad buzz du sac Chanel avec son ex Greg Yega, qui lui avait offert avant de vouloir lui reprendre parce qu'elle ne lui avait pas dit merci. En prenant un Hermès encore plus rare, beaucoup d'internautes se sont dits qu'Hicham aurait frappé où ça fait mal dans le coeur de Greg. "C'est chelou", "Mais attendez Bebew il doit être en PLS" ou encore "Greg il va pleurer quand il va voir qu'Hicham a offert un sac à Maeva" ont notamment commenté des internautes. Mais de son côté, Greg avait réagi en râlant de ne pas avoir été invité, en assurant être célibataire (malgré les rumeurs de rapprochements avec Marie Thomae) et en évoquant Hicham, ne sachant pas si c'est le mec de Maeva ou juste un ami.

Maeva Ghennam, adepte des marques haut de gamme (même ses chiens s'appellent Hermès et Dior), était aux anges lorsque Hicham lui a donné le sac. Dans ses stories, relayées depuis par le compte Instagram de @maeva.w9, l'influenceuse embrassait son nouveau Birkin d'Hermès avant de sauter dans les bras d'Hicham et de lui faire un gâté. De quoi relancer les rumeurs de couple entre Maeva et Hicham. De nombreux internautes sont persuadés que c'est bien la preuve que la star des Marseillais à Dubaï serait engagée dans une relation avec le membre de la JLC Family.

Plusieurs internautes pensent Les Marseillais à Dubaï

De nombreux internautes ont quant à eux douté du couple Maeva et Hicham. Selon eux, Maeva aurait fait croire que le sac Hermès vient de l'ami de Jazz... mais ça ne serait pas le cas. Le compte Instagram @ordmtv a même balancé : "Akram et Maeva qui ont manigancé ça", "le sac c'est un ancien modèle + même pas emballé" et "quand t'achètes un sac Hermès il est protégé au niveau des dorures". Et le compte va plus loin en soulignant : "Elle est bourrée et elle commence à faire des révélations que c'est Akram qui s'en est occupé pour que Hicham le file à Maeva et que ce soit filmé sur Snap". Alors vrai cadeau ou coup monté ?