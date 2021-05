Maëva Ghennam (encore) arrêtée à Dubaï pour une tenue jugée trop sexy malgré ses efforts

Maëva Ghennam a un style vestimentaire bien à elle. La pote de Manon Marsault surprend souvent les internautes avec ses tenues assez originales et sexy, mais elle ne s'attendait sûrement pas un jour à rencontrer des problèmes à cause de son look. Il y a quelques mois, Maëva s'est fait reprendre par les autorités dans un centre commercial. Elle a alors promis de "changer complètement" : "Maintenant que je vis à Dubaï, je vais respecter les règles et plus me couvrir. Je n'ai plus envie de m'habiller sexy, ça ne me plait plus."

"Depuis que je vis à Dubaï, je fais attention"

Une bonne précaution, mais ses efforts ne sont apparemment pas assez suffisants puisque l'ex de Greg Yega a encore une fois été arrêtée dans un centre commercial à cause de son style. Un agent de sécurité l'a notamment invitée à s'acheter une nouvelle en tenue : elle est donc partie en urgence dans un magasin pour se changer. "Je suis partie chez Mango pour m'acheter un t-shirt, mais la vie de ma mère que depuis que je vis à Dubaï, je fais attention. Je m'habille plus comme avant (...) Pour moi, j'ai changé mon style vestimentaire. Je ne suis plus la Maeva d'avant", a raconté Maëva Ghennam sur Snapchat.

"Je ne suis pas une crasseuse"

Quelques jours plus tard, la candidate des Marseillais à Dubaï a fait une nouvelle mise au point suite aux remarques des internautes la jugeant "crasseuse". Des remarques lancées après que son nouveau bébé chien a malencontreusement fait ses besoins dans son lit : "Je vous explique, il n'y a pas plus propre que moi. Chez moi, tu manges par terre ! Je suis une maniaco-dépressive ! Je me lave tous les jours (...) Je ne suis pas une crasseuse ! Vous êtes des gros malades !"