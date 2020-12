Maeva Ghennam arrêtée à Dubaï pour sa tenue jugée trop sexy : elle promet de changer complètement

Maeva Ghennam a dû aller s'acheter un pull

Depuis son agression à Marseille, Maeva Ghennam est partie vivre à Dubaï, rejoignant ainsi d'autres Marseillais comme Julien Tanti et Manon Tanti qui habitent là-bas avec leurs enfants, ou encore Benjamin Samat. Mais la candidate que vous avez pu suivre dans Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 sur W9 porte souvent des tenues sexy. Et si ça passe en France, en revanche, à Dubaï, c'est interdit puisque cela se situe aux Emirats Arabes Unis, un pays musulman où il y a un code vestimentaire à respecter.

Du coup, Maeva, qui a démenti être en couple avec Illan, a eu un petit problème en allant dans un mall (centre commercial) habillée avec un haut crop top et ultra décolleté. Lorsqu'elle a demandé son chemin à une agent de sécurité, l'influenceuse a été priée d'aller s'acheter un top pour cacher son look jugé trop sexy. "Elle a pris mon nom et m'a donnée une carte. Il faut que j'achète un pull ! Donc là, je suis chez H&M et je vais acheter un tee-shirt" a-t-elle expliqué dans sa story. Sur la carte, il est écrit en anglais "Please wear respectful clothing", ce qui veut dire en français : "Merci de porter des vêtements respectueux".

Maeva décide de changer de style (et pas que pour Dubaï)

Celle qui a lancé sa marque de maquillage Maeva Ghennam Beauty a assuré dans sa story : "Je ne savais pas ! Mais il faut que je m'y habitue, c'est Dubaï". Cependant, c'est la deuxième fois que Maeva Ghennam se fait remarquer par la police de Dubaï, elle a d'ailleurs confié : "Ça fait deux fois que ça m'arrive ! La dernière fois j'étais en combinaison et ils m'ont dit d'aller me changer. Je comprends, je respecte les lois. Maintenant, je sais à 100% que quand je reviendrai au mall je me couvrirai plus. J'apprends, je suis nouvelle !".

Pour se défendre, la Marseillaise a détaillé que c'est une habitude qu'elle a de porter peu de tissu quand il fait chaud. Mais visiblement, cet épisode lui a donné envie d'évoluer : "Je ne savais pas. Le problème c'est que quand j'ai chaud, je me dénude. Sachez que je vais changer ! Maintenant que je vis à Dubaï, je vais respecter les règles et plus me couvrir. Même pour moi-même, je vais changer de style vestimentaire ! Je n'ai plus envie de m'habiller sexy, ça ne me plait plus".