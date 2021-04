Maëva Ghennam prête à se remettre en couple avec Greg Yega après son infidélité ? Elle répond

Alors que Maëva Ghennam et Greg Yega sont de nouveau en couple dans Les Marseillais à Dubaï, leur relation a bien changé depuis quelques semaines. Comme l'ont annoncé les deux candidats début avril, ils se sont encore une fois séparés : "Ma relation avec Maëva s'est dégradée après Les Marseillais à Dubaï. Des désaccords au quotidien", a balancé le fraté de Paga. Maëva Ghennam a ensuite fait une découverte choc : Greg l'a trompée avec Mélanie Orl (La Villa des Coeurs Brisés 6), qu'il a retrouvée dans l'émission Objectif Reste du monde.

"On ne trompe pas Maëva Ghennam"

Aucun retour en arrière entre les ex ne semble donc possible, d'autant plus que Maëva a carrément eu un rendez-vous avec un pote de la JLC Family devant Greg. Les internautes se demandent quand même s'ils ne vont pas se remettre en couple, comme à leur habitude. L'influenceuse a répondu cash à leurs interrogations : "Une fois que tu m'as trompée, ça y est, c'est fini. On ne trompe pas Maëva Ghennam. C'est mort. T'as cru quoi que moi Maëva Ghennam, je vais me remettre avec un mec qui m'a trompée. Jamais de la vie. J'ai tellement de fierté que je préfère souffrir que de me remettre avec lui."