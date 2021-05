Maeva Ghennam et Greg Yega séparés et déjà recasés ? Il répond et parle d'Hicham

En revanche, Hicham de la JLC Family sur TFX, proche de Jazz et Laurent donc, était lui aussi parmi les invités à l'anniversaire de Maeva. Et la rumeur dit qu'Hicham et Maeva seraient même en couple. Une rumeur de romance à laquelle Greg a réagi : "Le copain de Maeva ou le collègue de Maeva, je ne sais pas qui c'est pour elle exactement et personnellement ça ne me regarde pas, était sur le bateau. Ça, personne ne dis rien. On snobe Bebew, mais on invite le collègue ou le mec à Maeva. Donc à un moment donné il faut arrêter. On me met dans la sauce pour rien tout le temps".