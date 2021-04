Greg Yega s'enjaille sans Maëva Ghennam dans le clip de son premier single "J'Fly" !

Après Anthony Alcaraz, Marvin Tillière, Adixia, Kim Glow ou encore Sarah Fraisou, Greg Yega se lance à son tour dans la musique. Il a fait ses débuts dans Les Marseillais VS Le Reste du monde 5 avec le remix de Poquito avec son pote Thibault Garcia et est passé à la vitesse supérieure dans Les Marseillais à Dubaï car grâce au mari de Jessica Thivenin, il a pu enregistrer son premier single intitulé J'Fly. Un premier single enfin dispo en intégralité ainsi que le clip dans lequel un détail interpelle : l'absence de Maëva Ghennam.

Greg Yega sort son premier single "J'Fly"

La vidéo semble donc avoir été tournée après la rupture entre Greg Yega et Maëva, en espérant que Bebew ne regrette pas les passages où il cite son ex comme "posé dans la villa avec ma Maëva" et "DJ monte le son je veux voir Ghennam twerker". Il a finalement choisi une autre fille pour twerker dans le clip J'Fly. En revanche, on retrouve bien ses potes Paga et Thibault Garcia qui ont eux aussi le droit à une petite dédicace dans le morceau de Greg. Les trois fratés s'entourent de danseurs et danseuses pour s'enjailler dans une immense villa à Dubaï : "Je veux voir tout le monde les mains en l'air les bebew", let's go !

Les internautes valident

Si certains candidats de télé-réalité se font parfois tacler pour leur carrière musicale, Greg Yega, lui, semble avoir convaincu les internautes avec son premier single : "Un son pour s'enjailler cet été tellement il est entraînant", "en vrai pour ton premier single il est lourd. T'as tout les codes pour que ça marche", "merci à Thibault d'avoir aidé Greg pour son single qui gère de ouf", "elle est malade l'instru", "ton rêve est bien réalisé avec ton clip qui cartonne déjà au plus haut grâce à Thibault et Paga et DJ Asad", peut-on lire en commentaires.