Maeva Ghennam nue sur Instagram ? Coup de gueule après avoir reçu des insultes

Coup de gueule de l'influenceuse

Des commentaires invasifs et inutiles, auxquels Maeva Ghennam a logiquement tenu à réagir. Ainsi, dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, la jeune femme n'a pas hésité à pousser un coup de gueule à l'encontre de ces haters décrits comme des "malades mentaux".

"J'ai posté une photo sur Instagram et tout le monde m'insulte en mode, "C'est ramadan et tu te mets toute nue sur Instagram !" Je suis pas toute nue, on voit juste mon ventre !" a-t-elle dans un premier temps déclaré, avant d'expliquer la source de ce quiproquo, "En fait, on a l'impression que je suis toute nue parce que j'avais un pantalon taille haute ! D'ailleurs on voit la trace de mon pantalon. Mais je l'ai baissé en taille basse !"

Puis, visiblement énervée par ces jugements infondés des Internautes, Maeva Ghenna n'a pas oublié de faire un rappel très important, "En plus, qui me fait les photos ? C'est Akram ! Akram il fait Ramadan. Je vais pas lui montrer ma foufoune en plein Ramadan !"

Une mise au point simple mais efficace, en attendant la nouvelle polémique.