Maeva Ghennam : sa fête d'anniversaire démente à Dubaï pour ses 24 ans

Maeva Ghennam : une fête d'anniversaire de ouf et des cadeaux de luxe

Malgré les insultes pour s'être montrée nue sur Instagram ou pour avoir été encore arrêtée à Dubaï pour sa tenue, Maeva Ghennam vit sa meilleure vie. La candidate des Marseillais à Dubaï sur W9 a fêté ses 24 ans lors d'une folle soirée d'anniversaire à Dubaï. Dans un post Instagram, Maeva Ghennam a tenu à remercier ses fratés et sa maman, en dévoilant aussi quelques photos de sa birthday party. "24 ans OMG ! J'ai eu un des plus beaux anniversaires" a-t-elle déclaré, "Comment vous dire que je suis trop heureuse de pouvoir le fêter avec mes amis qui me sont le plus chers à mes yeux", "merci à ma mère qui a toujours été présente ET dans les moments les plus durs, merci à ma production qui a toujours cru en moi, merci à mes amis qui ont fait le voyage jusqu'à Dubaï pour être à mes côtés en ce jour spécial et aussi à mes amis restés à Marseille".

La candidate de télé-réalité et influenceuse qui a récemment attaqué en justice Marie S'infiltre a aussi tenu à remercier ses nombreux fans et abonnés. "Ça fait maintenant 3 ans que vous me connaissez et qu'une belle histoire d'amour s'est créée entre nous. Vous avez appris à me connaître, merci à vous qui m'avez toujours soutenu" a confié Maeva Ghennam, "J'ai la meilleure des teamsssss je vous aime".

Pour cette soirée orientale et très pink, avec du rose partout, Maeva Ghennam s'est transformée en reine orientale ! Avec sa coiffure à la Jasmine et sa tenue de princesse, elle semblait tout droit sorti d'un conte de fées ou d'Aladdin.