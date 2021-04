Maëva Ghennam attaque en justice Marie S'infiltre : l'humoriste avoue attendre encore la plainte

"Je l'attaque ici en France et à Dubaï car c'est interdit de publier la vidéo sans autorisation", a balancé Maëva Ghennam après avoir découvert la caméra cachée de Marie S'infiltre à Dubaï dans laquelle elle la piège en lui faisant croire que c'est une fan. Une technique qui lui a quand même permis d'obtenir quelques infos croustillantes comme la somme qu'a dépensée l'ex de Greg Yega pour de la chirurgie esthétique au niveau de ses fesses : "3 fois 6 000 euros", a-t-elle balancé en toute confiance.

Marie S'infiltre n'a toujours pas reçu la plainte de Maëva Ghennam

Maëva Ghennam n'a donc pas du tout apprécié d'être filmée à son insu, mais aurait-elle finalement décidé d'abandonner sa plainte contre Marie S'infiltre, habituée aux bad buzz maintenant ? Sur le plateau de Quotidien, sur TMC, l'humoriste a dévoilé n'avoir toujours rien reçu de la part de la candidate des Marseillais à Dubaï : "C'est ce qui a été dit. Maintenant, j'attends encore, mais ça va, on ne va pas non plus mettre le feu aux poudres. Je n'ai pas encore reçu la plainte."