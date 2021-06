Les Marseillais : une nouvelle saison se prépare malgré les rumeurs, le casting est ouvert !

Après Les Marseillais à Dubaï, Les Marseillais préparent déjà la nouvelle saison

Non, l'émission Les Marseillais à Dubaï sur W9 ne devrait pas être la dernière saison des Marseillais. Après Les Marseillais à Miami (saison 1), Les Marseillais à Cancún (saison 2), Les Marseillais à Rio (saison 3), Les Marseillais en Thaïlande (saison 4), Les Marseillais South Africa (saison 5), Les Marseillais South America (saison 6), Les Marseillais Australia (saison 7), Les Marseillais Asian Tour (saison 8), Les Marseillais aux Caraïbes (saison 9) et Les Marseillais à Dubaï (saison 10), les candidats de télé-réalité du sud de la France devraient bel et bien être de retour pour une saison 11.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs sur les réseaux disent pourtant que ça pourrait être la fin des Marseillais. Des rumeurs d'un possible arrêt liées au départ de Carla Moreau et Kevin Guedj, qui suite à l'affaire de sorcellerie et à leur clash avec plusieurs fratés, vont partir animer une émission de type jeu télévisé. Ces rumeurs de fin du programme phare de la télé-réalité sont aussi apparues à cause des candidats au casting, qui font ça depuis de nombreuses années comme Julien Tanti, Jessica Thivenin, Paga et Stéphanie Durant (qui est revenue dans la famille) et qui sont désormais casés, voire parents.

Mais les équipes de Cast Prod annoncent le retour des Marseillais. Ils ont même précisé que la prod cherche de nouveaux candidats "dans le cadre du tournage de la prochaine émission des Marseillais avec Julien Tanti, Paga, Maeva Ghennam et Greg Yega". Une façon de confirmer au passage que Julien, Paga, Maeva et Greg devraient une fois de plus être présents.

En revanche, le lieu de tournage n'est pas encore connu : "Nous ne savons pas encore où les marseillais comptent poser leurs valises pour cette onzième saison". Mais les vaccins étant de plus en plus nombreux pour lutter contre la pandémie de coronavirus, on se dit que le tournage pourra se faire dans un endroit éloigné et paradisiaque.

Le casting de la prochaine saison des Marseillais est officiellement ouvert

Les équipes de Cast Prod ont aussi annoncé officiellement que le casting de la prochaine saison est ouvert. Cliquez ICI pour postuler à la prochaine saison des Marseillais.