Carla Moreau accuse Manon Marsault Tanti de sorcellerie : elle "a fait des travaux pour Julien"

Carla Moreau balance : "Le marabout qu'elle a Manon, c'est le marabout de Maître Gims"

Carla Moreau avait été accusée d'avoir payé une "sorcière" pour détruire les candidats des Marseillais à Dubaï sur W9. Plusieurs candidats de télé-réalité qui font partie du casting des Marseillais à Dubaï avaient alors été choqués et avaient réagi. Même sa BFF Maeva Ghennam s'était retournée contre Carla Moreau, avant de changer d'avis et de s'excuser sur les réseaux après avoir entendue la version de Carla Moreau et Kevin Guedj. Alors que Kevin Guedj a dénoncé une "supercherie" contre sa femme et balancé des preuves de son innocence, montrant qu'elle aurait été forcée par la sorcière / voyante à faire ces messages vocaux après avoir été menacée, c'est une autre candidate qui est visée par des accusations de sorcellerie.

Manon Marsault Tanti, la femme de Julien Tanti, aurait elle aussi usé de sorcellerie. C'est Nabil El Moudni qui a révélé cette nouvelle affaire dans sa story. Lui qui a reçu un très gros dossier sur les candidates des Marseillais à Dubaï et la sorcellerie a tout balancé. On entend Carla Moreau en train de dire à propos de la maman de Tiago et Angelina : "Avec Manon, on a parlé un peu parce qu'il y a un mec qui leur fait du mal en ce moment". Mais Manon Tanti ne ferait pas appel à la même magie que Carla Moreau. "Ils sont en train de découper une chèvre pour faire la magie pour que le mec lâche Julien et Manon, qu'il arrête de parler avec" a-t-elle précisé.