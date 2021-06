Mathieu (Koh Lanta 2021) au casting des Marseillais VS Le reste du monde 6 ?

Le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 6 a commencé ! Après son entraînement dans Objectif Reste du Monde, l'équipe du reste du monde est plus motivée que jamais à remporter une nouvelle fois la compétition. Alors, arrivera-t-elle encore à battre les Marseillais ? Seule la diffusion sur W9 nous le dira. En attendant, les téléspectateurs attendent de connaître le casting officiel du cross. La chaîne n'a encore rien annoncé, mais quelques noms circulent sur la Toile depuis plusieurs semaines.

Un candidat de Koh Lanta 2021 au casting ?

L'un des potentiels candidats risque d'ailleurs de surprendre les internautes. Si l'on en croit les infos du comptes Instagram @shayaratv, Mathieu de Koh Lanta 2021 ferait partie de l'aventure Les Marseillais VS Le reste du monde 6 ! Une rumeur à bien évidemment prendre avec des pincettes car ni W9 ni l'ex-candidat de l'émission de TF1 ne l'ont confirmée.

En tout cas, elle n'est pas si étonnante que ça puisque Mathieu n'a jamais caché être contre l'idée de rejoindre l'univers de la télé-réalité : "Aucune porte n'est fermée. Ça dépendra de ce qui viendra à moi.", avait-il confié en interview avec PRBK tout en étant conscient que la télé-réalité l'empêcherait de participer une nouvelle fois à Koh Lanta. Si vous avez oublié, les aventuriers sont boycottés de Koh Lanta dès leur première participation à une émission de télé-réalité.

Les candidats dévoilés ?

En attendant d'en savoir plus, les rumeurs sur le casting des Marseillais VS Le reste du monde 6. D'après certains blogueur, l'équipe des Marseillais serait composée de Julien Tanti, Maëva Ghennam, Paga, Luna, Thibault Garcia, Laura (Les Marseillais à Dubaï), Greg Yega et Océane El Himer tandis que celle du reste du monde aurait pour participants Nikola Lozina, Milla Jasmine, Adixia, Simon Castaldi, Hilona, séparée de Julien Bert, Bastos et Giuseppa. Julien Bert et Illan, eux, ont été exclus du cross suite aux rumeurs à leur sujet.