Mathieu (Koh Lanta 2021) clashé, il répond : "Je vais pas dire bonjour à quelqu'un qui a trahi"

Et ce n'est pas tout, en plus de Mathieu qui est dans Koh Lanta, les Armes Secrètes, de nombreux internautes ont aussi taclé les attitudes de Myriam et Shanice. Pour beaucoup, ils seraient "imbuvables", "le comportement de Mathieu, Shanice et Myriam à l'arrivée de Vincent, entre refus de dire bonjour et rire mauvais, confirme juste leur mauvais fond" ou encore "quel cinéma Mathieu, Myriam et Shanice. Trop hâte de les retrouver dans les Marseillais chez les Chtis" ont tweeté des fans du programme.

Mathieu répond aux critiques des twittos et assure qu'il ne dira pas bonjour non plus lors de la finale

Alors que Shanice avait réagi aux critiques dans une interview pour PRBK, Myriam et Mathieu ont eux aussi évoqué les messages de haine lors d'un live Instagram après l'épisode. Et Mathieu est toujours d'accord avec sa décision et son refus de dire bonjour à Vincent et Laëtitia.