Thomas (Koh Lanta 2021) éliminé et menacé de mort : il clashe Lucie, Vincent et Laëtitia

Thomas éliminé de Koh Lanta 2021 : "J'ai fait un malaise", "ça prouve que je suis à bout de force"

Dans l'épisode de Koh Lanta 2021 alias Koh Lanta, les Armes Secrètes, diffusé ce vendredi 14 mai 2021 sur TF1, c'est Thomas qui a été éliminé. La semaine d'avant, ce sont Vincent et Laëtitia qui ont été éliminés du jeu animé par Denis Brogniart. En effet, Lucie avait volé leur collier d'immunité grâce à son Arme Secrète (le bracelet noir) pour le donner à Maxine et Thomas. Vincent et Laëtitia (qui a réagi aux menaces de mort sur Lucie) ont donc rejoint la résidence du jury final, et des tensions tensions sont apparues avec Shanice, Myriam (qui n'a plus de contact avec Vincent) et Mathieu. Quant à Thomas, il a gagné l'épreuve de confort, a donné son vote noir à Jonathan et a été éliminé.

L'aventurier de Koh Lanta 2021 a confié à Purepeople que de toute façon, depuis plusieurs jours il avait le mental au plus mal et le physique qui ne suivait plus. Thomas, qui serait en couple avec Myriam a en effet expliqué : "le mental en a pris un coup avec l'élimination de mes 3 amis jaunes" et "j'ai fait un malaise devant eux, donc ça prouve que je suis à bout de force".

L'élimination d'Aurélien ? "On ne peut que regretter", Lucie "a retourné sa veste"

Thomas est aussi revenu sur l'élimination d'Aurélien dans Koh Lanta 2021, qui avait teasé son retour. "Sur le coup, c'était une bonne chose parce que c'était un choix d'équipe. Je pense qu'il était devenu solitaire" a assuré Thomas, "Mais au vu de la situation, c'est sûr qu'on ne peut que regretter". "Après, peut-être qu'il aurait retourné sa veste, on ne sait pas" a-t-il précisé, "Mais je pense qu'il doit bien rire sur son canapé en regardant les épisodes et je peux le comprendre".

Quant à Lucie, qu'ils avaient gardé dans Koh Lanta, les Armes Secrètes à la place d'Aurélien, là aussi Thomas semble regretter : "Elle fait partie des gens qui ont fait que les jaunes se sont fait exploser par les rouges. Elle a retourné sa veste. On l'a emmenée jusqu'à la réunification sachant qu'on a éliminé Aurélien, qui était très important, pour la garder car elle nous avait promis monts et merveilles. Elle nous a dit qu'elle serait loyale et au final, pas du tout". "Pour moi, elle fait partie de la même trempe que Vincent ou Laëtitia" a ajouté Thomas.

Vincent et Laëtitia "m'ont fait du mal" et "j'ai quand même des menaces de mort et des insultes"

Et Thomas n'est pas seulement remonté contre Lucie. Il en veut aussi à Vincent et Laëtitia. "Ils ont fait du mal aux gens que j'appréciais et en même temps, ils m'ont fait du mal" a-t-il souligné, "Je les entends dire que ce n'est qu'un jeu. Mais les insultes que je prends sur les réseaux sociaux ou que mes proches se prennent, c'est la vie réelle. Leurs actes ont des conséquences sur notre vie".

En effet, comme Lucie qui a été insultée et menacée de mort, Thomas a confié avoir également reçu des insultes et des menaces de mort : "J'ai quand même des menaces de mort et beaucoup d'insultes. Quand on est apprécié de la majorité des gens, c'est sûr que ce n'est qu'un jeu. Mais les gens qui me critiquent n'en valent pas la peine. Je ne leur donne pas d'importance. Malgré tout, je peux comprendre que ça puisse être blessant".