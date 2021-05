Laëtitia (Koh Lanta 2021) : Lucie menacée de mort, accusations de triche... Elle réagit (interview)

"s'il y a quelqu'un qui doit en vouloir à Lucie, c'est moi"

Dans l'épisode de Koh Lanta 2021 alias Koh Lanta, les Armes Secrètes, diffusé ce vendredi 7 mai 2021 sur TF1, Vincent et Laëtitia ont été éliminés. L'aventurière sortante du jeu animé par Denis Brogniart a accordé une interview à PRBK. Elle est notamment revenue sur les haters qui ont insulté et menacé de mort Lucie. Après Denis Brogniart qui a pris la défense de Lucie, c'est Laëtitia qui a pris sa défense.

"Les gens qui s'en mêlent n'étaient pas présents dans l'aventure et n'ont donc pas les tenants et les aboutissants" a d'abord tenu à rappeler l'aventurière de Koh Lanta 2021. Donc "s'il y a quelqu'un qui doit en vouloir à Lucie c'est moi. Elle a joué son jeu et je ne peux que le respecter. C'est moi qui l'ai vécue l'aventure et ça ne sert à rien de l'insulter" a-t-elle précisé.

Quant à la raison qui a poussé Lucie à sauver Maxine au lieu de Laëtitia, cette dernière a expliqué : "La raison de son choix, c'est son coup de coeur pour Maxine. Ça me fait mal au coeur parce que Lucie c'était mon coup de coeur, ma copine de galère. On était toujours fourrées ensemble quand on était pas dans le quatuor. On était soudé. Elle préfère choisir Maxine, c'est son choix et je le respecte, mais ça ne veut pas dire que je lui en ai pas voulu sur le moment". Mais depuis, les deux femmes sont restées en contact : "Je parle toujours à Lucie. C'est une belle personne, ce sont juste les circonstances du jeu".

L'aventurière de Koh Lanta 2021 réagit aux accusations de tricherie et de trucage

Depuis son élimination et celle de Vincent, de nombreux internautes ont également accusé Koh Lanta d'être truqué. Alors que la prod a démenti que les Armes Secrètes seraient données et que Denis Brogniart a démenti les rumeurs de triche, Laëtitia a elle aussi réagi dans ce sens. "J'ai envie de leur dire que le collier d'immunité c'était un de mes objectifs dans Koh Lanta, je le cherche depuis le premier jour. Tous les matins, je me levais et je le cherchais. Faut chercher, chercher, et jamais baisser les bras" a-t-elle expliqué, "Je l'ai trouvé mais j'ai retourné la forêt sous une chaleur pas possible donc non, ça tombe pas du ciel.

Et on me l'a volé le premier jour où je l'ai trouvé".

"Je n'ai plus de contact avec ni Thomas, ni Mathieu, ni Myriam"

En revanche, il y a plusieurs aventuriers de Koh Lanta à qui elle ne parle plus. En même temps, si vous avez bien suivi cette saison de Koh Lanta, les Armes Secrètes, vous devriez deviner à qui elle n'adresse plus la parole. "Il y en a avec qui j'avais moins d'affinités et ça s'est vu de toute façon" dans les épisodes de Koh Lanta 2021 a-t-elle confirmé, avant de préciser les noms : "Je n'ai plus de contact avec ni Thomas, ni Mathieu, ni Myriam". Mais Laëtitia a indiqué avoir essayé de leur parler, ce serait eux qui auraient refusé et seraient toujours rancuniers : "J'ai fait un pas en avant, j'ai essayé de discuter mais apparemment on n'est pas d'accord et on s'entendra pas même en dehors du jeu. Ils sont restés dans le jeu, ils ont la rancoeur du jeu. Je suis allée plus loin que certains et ça ne passe pas apparemment".

Pékin Express avec sa femme ?

Quant à son envie de faire Pékin Express avec sa femme, Laëtitia a effectivement avoué être en pleine préparation du dossier. "Elle a beaucoup souffert de mon absence, comme tout le monde parle que de Koh Lanta sur les réseaux, elle se sent un peu à part" a-t-elle confié, donc elles aimeraient beaucoup pouvoir participer à Pékin Express ensemble, à deux.

"Elle est très sociable, très ouverte et très aventurière donc je voudrais participer à cette aventure avec elle" a-t-elle déclaré, "Et puis partager un moment avec elle. Là, c'est pas pareil, si j'y vais, j'irai avec quelqu'un de ma vie, quelqu'un que j'aime. C'est un échange réciproque, des rencontres et de l'amour à donner. En plus, moi, je suis déjà au taquet physiquement, et ma femme est aussi sportive", donc "je jette une bouteille à la mer".

