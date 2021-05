Koh Lanta : une émission truquée ? Deux ex-candidats balancent des version contradictoires

Koh Lanta truquée ? Denis Brogniart dément...

Ce vendredi 7 mai 2021, c'est Vincent qui a quitté Koh Lanta - Les Armes Secrètes, alors même qu'il bénéficiait - grâce à Laetitia, de la protection d'un collier d'immunité. Aussitôt son flambeau éteint, les téléspectateurs se sont alors rués sur les réseaux sociaux afin de dénoncer une supposée tricherie du côté de la production, accusée notamment de réécrire les règles du jeu à sa sauce.

Des accusations qui n'ont logiquement pas fait plaisir à Denis Brogniart, puisque l'animateur est rapidement venu prendre la défense de l'émission de TF1. Lors d'un live sur Instagram ce week end, ce dernier a notamment déclaré, "Je comprends que certains n'ont pas apprécié le bracelet noir, cette Arme Secrète. C'était la plus dure, la plus difficile". Cependant, il l'a précisé, cette arme était à la disposition de tous et il est donc idiot d'y voir un méfait des producteurs, "A un moment donné, s'il vous plaît, ne parlez ni de tricherie, ni de trucage."

... Un ancien candidat balance

De quoi mettre fin au débat ? Pas du tout. Dans TPMP (C8) ce lundi 10 mai, Cyril Hanouna a souhaité rebondir sur cette polémique en invitant deux anciens candidats du jeu. Et Sakhone Holaphong - vu dans Koh-Lanta : Pacifique, n'a clairement pas mâché ses mots au moment de se confier sur les coulisses, "C'est entièrement scénarisé, et on en a la preuve. L'émission, ça m'a écoeuré. Clairement, la production tire les ficelles. Elle peut vraiment influencer sur tout le cours du jeu. (...) Les candidats quand ils y vont, finalement ils n'ont aucune chance."

Des propos forts, mais qu'il assume. Il l'a ensuite affirmé, les caméramans auraient en réalité plus d'importance au sein du programme qu'on voudrait nous le faire croire, "Les colliers, par exemple, ne sont pas cachés avant que le jeu commence. Ils le sont au cours du jeu et ce sont les caméramans qui les glissent quand ils veulent... (...) Il faut savoir que les caméramans vivent avec nous. Ils sont près du campement. Et quand les candidats cherchent un collier, ils l'introduisent dans la zone de recherches et donc forcément vous allez le trouver."

Des accusations sérieuses mais à prendre avec un peu de recul, d'autant plus quand on se rappelle que Sakhone s'en était déjà pris à la prod en 2017 après avoir été écarté au dernier moment d'une précédente saison all stars...

Ces révélations ont en tout cas rapidement fait réagir sur le plateau, et n'ont d'ailleurs pas été approuvés par Mohamed Derradji. Cet ex-aventurier de Koh Lanta l'a de son côté promis, il n'y a pas de triche sur l'île. Simplement, l'émission serait victime d'un problème dans son processus de production qui altèrerait sa crédibilité, "C'est peut-être mal monté, mais c'est pas orienté ou scénarisé. Il faut arrêter avec cette légende. (...) A chaque fois qu'une candidate est en galère, elle est comme par hasard assise à côté du bracelet magique. Il faut travailler là-dessus, mais ce n'est pas scénarisé."

Ce n'est pas encore aujourd'hui que le débat prendra fin...