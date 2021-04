Pékin Express 2021 alias Pékin Express, la route des 3 continents, ça se termine ce mardi 27 avril 2021 sur M6. Cette année, l'émission animée par Stéphane Rotenberg a dû faire face à plusieurs rebondissements, dont l'arrêt du tournage en période de Covid-19 pour le premier confinement. Alors as-tu bien suivi cette saison hors normes et pleine de surprises ?

QUIZ Pékin Express 2021 : as-tu bien suivi cette saison ? Quel binôme a été éliminé en premier ? Avant de s'appeler Pékin Express, la route des 3 continents, quel était le nom de cette saison ? Lors d'un petit-déjeuner local sous forme d'épreuve, quel plat n'ont pas mangé les candidats ? A l'origine, dans quel pays devait se faire la finale ? Quel binôme a profité du téléphone express dans le 2ème épisode de cette saison ? Pékin Express 2021 (Pékin Express, la route des 3 continents) est la saison numéro... Quel a été le premier pays traversé par les candidats de Pékin Express avant la pandémie ? Quels candidats ont eu un violent accident de voiture ? Le retour dans la course à Olympie, après l'arrêt du tournage pour le confinement, est le jour de course numéro... Quel binôme a gagné la première épreuve d'immunité de Pékin Express 2021 ? Nope, tu n'as rien suivi de cette saison de Pékin Express... Tu as peut-être regardé des épisodes de cette saison de Pékin Express, mais tu n'as pas tout vu. Bravo, tu as bien suivi cette saison de Pékin Express !