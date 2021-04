Pékin Express 2021 : les gagnants spoilés ? Une vidéo de la victoire d'un duo fuite et ça énerve

Pékin Express 2021 : le nom des gagnants spoilé

Après plusieurs heures de compétition acharnée, les trois binômes en demi-finale de Pékin Express 2021 se sont chacun retrouvés avec une enveloppe noire. Malheureusement pour eux, ce sont les collègues catalans, Florent et Noël qui ont été éliminés en tirant celle éliminatoire... La finale se jouera donc entre Christophe et Claire et les copines parisiennes, Rose-Marie et Cinzia. Mais le nom des grands gagnants semble déjà avoir fuité sur la Toile...

Une vidéo de la victoire fuite, les internautes en colère

Une vidéo de la victoire du duo gagnant a été filmée par l'une des personnes présentes à ce moment-là et balancée ensuite sur Twitter. La rédac de PRBK a pris le parti de ne PAS vous dévoiler la séquence spoiler, mais si vous êtes curieux, vous pouvez la trouver facilement sur le réseau social à l'oiseau bleu, où elle tourne depuis plusieurs jours.

Assez logiquement, les internautes qui ont vu la vidéo n'ont pas manqué de partager leur colère : "L'équipe de tournage devrait mettre un périmètre de sécurité et empêcher les gens de filmer les coulisses pour éviter ce genre de spoil", "je m'en fous de qui gagne, mais ça me fout la rage de se faire spoiler ainsi. Sur ce coup, la production de #PekinExpress n'a pas assuré", "c'est scandaleux que cela a fuité", "ça leur apprendra à faire une finale et une arrivée en fanfare avec la présence du public", "mais non ! Tout ce stress et énervement devant la tv pour se faire spoiler comme ça. Bon ben dégoûté", peut-on lire sur Twitter.