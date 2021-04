Cinzia (Pékin Express 2021) en couple et Rose-Marie célib : elles se confient (interview)

Cinzia (Pékin Express 2021) est déjà heureuse en amour

Ce soir, mardi 6 avril 2021, vous allez découvrir un nouvel épisode de Pékin Express 2021 (Pékin Express, la route des 3 continents) sur M6. Stéphane Rotenberg et les binômes de Pékin Express 2021 seront en Turquie. PRBK a pu interviewer des candidats toujours en course dans l'émission, comme Cinzia et Rose-Marie. Les deux copines parisiennes ont su démontrer leur courage, leur détermination, leur intelligence ou encore leur générosité plus d'une fois dans le programme. Elles se sont confiées dans une interview sur leur aventure, ont répondu aux haters qui les traitent de bimbos, assument leurs stratégies d'autostop et ont évoqué leurs vies privées. Car les internautes sont nombreux à se demander si elles sont en couple ou célibataires.

Rose-Marie a ainsi indiqué que Cinzia est en couple : "Cinzia, oui, elle a son chéri". La candidate de Pékin Express 2021 a confirmé d'un simple "oui", préférant préserver sa vie amoureuse et ne pas dévoiler l'identité de son amoureux pour le moment. Sur Instagram, elle a d'ailleurs posté peu de photos avec son petit ami, dont on sait simplement qu'il s'appelle Vincent, comme elle l'a tagué sur les posts. Mais jamais elle n'a montré son visage de face. Et visiblement, ils vivent tous les deux dans le sud de la France. Un beau couple qui a l'air totalement in love et qui fait plaisir à voir.