Pékin Express 2021 : Cinzia et Rose-Marie assument la stratégie du faux ventre de femme enceinte

Cinzia et Rose-Marie s'expriment sur l'autostop en mini short puis avec un ventre de femme enceinte

Dans le nouvel épisode de Pékin Express 2021 (Pékin Express, la route des 3 continents), diffusé ce mardi 30 mars 2021 sur M6, ce sont les frères Arnaud et Pierre-Louis qui ont été éliminés (puis sauvés en devenant le binôme caché) de l'émission animée par Stéphane Rotenberg, après l'élimination de Nour et Kaoutar. Quant à Cinzia et Rose-Marie, elles ont de nouveau tout donné, comme les autres candidats de Pékin Express, malgré les critiques de certains haters.

Le binôme de Pékin Express 2021 est souvent accusé de jouer de son physique. Sur les réseaux, Cinzia et Rose-Marie s'étaient agacées de leur surnom de bimbos. "Tout le monde pense qu'un mini short ça marche, ils nous collent cette image avec mini short et décolleté alors que je pense que personne ne porte de col roulé en été" a aussi ajouté Cinzia en interview pour PRBK.

Et pour l'autostop de l'épisode 6 de Pékin Express, la route des 3 continents, Cinzia et Rose-Marie ont tenté une toute nouvelle stratégie : faire croire que Cinzia était enceinte avec un faux ventre. "La veille on réfléchissait un peu à trouver des stratégies pour l'autostop" a expliqué Cinzia, car "on voit bien que l'autostop c'est compliqué, il faut un conducteur sans passager, donc on s'est dit faut qu'on trouve une stratégie pour pouvoir avancer au plus vite parce que là, la compétition, elle se corse". "Donc on s'est dit on va essayer de jouer sur l'empathie" a-t-elle détaillé, sauf qu'au début "ça marche pas trop, on nous dépose en bord de route", sur une "bande d'arrêt d'urgence" se souviennent-elles. Cinzia se rappelle s'être vraiment énervée en criant "mais c'est n'importe quoi". "J'ai vraiment cru que j'étais enceinte" a-t-elle précisé.

Rose-Marie revient sur sa colère avec la cloche : "Je pète un plomb"

Dans ce même épisode, Rose-Marie s'est aussi énervée lors du trek sur le mont Olympe. "Au moment du choix de la cloche je me dis 'il ne faut surtout pas prendre cette cloche'" a-t-elle indiqué, "finalement, avec le stress parce qu'il faut choisir vite, on prend la cloche où j'avais mis une croix dessus". "Quand je vois qu'elle arrête pas de sonner je suis super énervée contre moi, que c'est pas possible que je me sois pas écoutée", et "quand je vois les frères nous passer devant en courant, je me dis que franchement j'avais raison fallait pas prendre cette cloche" a-t-elle déclaré. Donc "je pète un plomb" et "je suis en boucle dessus" s'est souvenue Rose-Marie.

