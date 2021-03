Rose-Marie (Pékin Express 2021) et Cinzia agacées par leur surnom de "bimbos" : leur mise au point

"Il n'y a pas besoin d'être crados pour participer à Pékin Express"

Cinzia et Rose-Marie, qui arrivent régulièrement en tête dans l'émission de M6, se sont aussi exprimées sur leur surnom "les bimbos" en interview avec Télé Loisirs : "Nous avons beaucoup d'autodérision. Quand on nous a donné ce surnom, ça nous a fait rire car on sait qu'on vaut bien mieux que l'image qu'on veut nous coller. Et on savait que ce truc risquait de nous arriver. En France et dans les cultures occidentales en général, on a du mal à associer la beauté et l'intelligence. Or, nous sommes féminines et féministes. Et on pense qu'il n'y a pas besoin d'être crados pour participer à Pékin Express !"