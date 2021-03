Cinzia (Pékin Express 2021) en couple : découvrez son compagnon Vincent

La semaine dernière dans Pékin Express 2021, c'est le duo d'inconnus, Loïc et Sabine, qui a été éliminé dès le début du jeu. Suite à la diffusion, Sabine est revenue sur l'attitude polémique de Loïc. Ce soir, ce sont donc 7 binômes que l'on retrouve, dont le couple Aurore/Jonathan, la mère et la fille Kaoutar et Nour, ou encore les amies Rose-Marie et Cinzia.

Cinzia est en couple

Vous vous demandez peut-être si les copines parisiennes sont en couple ou célibataire. Si on ne sait pas pour Rose-Marie, une chose est sûre : Cinzia n'est pas un coeur à prendre. Sur son compte Instagram, la candidate de 33 ans a posté plusieurs photos en compagnie de son compagnon, un beau brun prénommé Vincent. Sur l'une des images, on peut même voir Vincent et Cinzia poser avec Rose-Marie. Des images qu'elle a depuis supprimées de son compte.