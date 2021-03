Cinzia (Pékin Express 2021) et Rose-Marie charment un chauffeur et le plantent : elles se justifient

Cette saison de Pékin Express, rebaptisée Pékin Express : La Route des 3 continents, est sans aucun doute hors du commun ! Alors que les candidats devaient prendre la route pour l'Ethiopie, ils ont dû être rapatriés en urgence en France à cause du premier confinement, en mars 2020, et attendre six mois avant de reprendre la course dans une nouvelle destination, la Grèce. La reprise fut assez difficile, notamment avec les conditions sanitaires à respecter, la nouvelle contrainte pour le stop et la peur des habitants locaux face au coronavirus.

Rose-Marie et Cinzia charment un chauffeur et le plantent

Le couple du Nord, Aurore et Jonathan, les frères fêtards, Pierre-Louis et Arnaud, ou encore la mère et la fille, Kaoutar et Nour, ont enchaîné les galères, contrairement à Rose-Marie et Cinzia qui ont eu de la chance à plusieurs reprises. Pour preuve, alors qu'elles étaient les dernières à partir en voiture lors de la première épreuve, elles ont finalement trouvé un chauffeur qui a accepté de prolonger son parcours et de réaliser pas moins de 5 heures de route pour les emmener à Kalambaka.

Pour ça, les copines parisiennes ont joué de leur charme et promis un dîner à Miri pour atteindre leur objectif. Leur technique a fonctionné puisqu'elles ont remporté le premier challenge après la reprise de Pékin Express 2021. Sauf que de leur côté, les internautes n'ont pas apprécié qu'elles mettent un plan à leur gentil conducteur et l'abandonnent sans lui offrir la récompense prévue. Ils ont eu le coeurs brisé, comme Miri !