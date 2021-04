Florent et Noël (Pékin Express 2021) éliminés à cause d'un "c*n qui s'est trompé de route" (Itw)

"J'étais persuadé que j'allais arriver en finale et gagner Pékin Express"

Ce mardi 20 avril 2021, Florent et Noël ont été éliminés de Pékin Express 2021 (Pékin Express, la route des 3 continents) sur M6. Les amis catalans ont dû quitter l'émission animée par Stéphane Rotenberg. Les candidats se sont confiés en interview exclu pour PRBK. Cette élimination aux portes de la finale, "je l'ai un peu mal vécu parce que j'ai l'esprit très compétiteur, j'aime pas perdre" nous a avoué Florent. "Et j'étais persuadé dans ma tête que j'allais arriver en finale et gagner Pékin Express, ça c'est certain" a-t-il précisé, en plus "là où j'étais vraiment déçu, c'est que c'est une carte qui nous a éliminé", à savoir l'enveloppe noire, "c'est ça le plus dur".

Noël se rappelle : "Stéphane Rotenberg remet l'enveloppe à Flo, je suis à côté et donc quand Flo l'ouvre je vois de suite 'éliminatoire'. Je me mets une main devant le visage, je lève la tête vers le ciel et je vois toute l'aventure défiler". Celui qui faisait partie des candidats de Pékin Express 2021 a ajouté : "Cette dernière enveloppe, on l'a même pas choisi en plus", donc "je comprends que c'est le destin. On s'est donné à fond dans la course donc je ne peux pas regretter".

Florent et Noël ont souligné avoir eu un "chauffeur qui s'est trompé"

Alors que des cameramen et des journalistes de Pékin Express se sont confiés sur les vraies coulisses de l'émission, Florent a aussi expliqué que lui et Noël n'ont pas eu de chance dans la dernière course. "A cause d'un c** qui s'est trompé de route, ça nous a pas avantagé. On aurait pris la bonne route, je pense qu'on serait allé en finale" a indiqué Florent. Noël a confirmé qu'effectivement, "un chauffeur qui s'est trompé" mais "on s'est battu quand même jusqu'au bout". Evidemment, il y a donc "une part de malchance dans ce jeu aussi". "Vous avez beau être sportifs et gagner des épreuves si vous êtes pas pris par des voitures vous finirez toujours derniers" a même déclaré Noël.

Quant aux critiques de certains internautes, Noël a répondu : "On est pas gueulards", "parfois on s'engueule parce que Flo est sanguin, plus que moi même" mais "on est un binôme, on est complémentaires". Et puis "c'était difficile pour nous parce qu'on avait pas tous les atouts", "on parlait pas anglais" donc "il fallait faire des gestes, se faire comprendre".

L'épreuve de la tyrolienne : "J'avais tellement peur du vide que je suis allé vite"

L'un des moments forts de ce dernier épisode de Pékin Express 2021 pour Florent et Noël, c'est l'épreuve de la tyrolienne. "J'avais tellement peur du vide que je suis allé vite pour pas me retrouver trop longtemps au-dessus du vide" nous a confié Florent. Presque arrivé, il s'est arrêté à cause de la douleur : "J'avais mal", "j'avais les bras morts après" et comme "je fais du 51 en pointure, j'ai de la force aux pieds, je me suis dit je vais tenter un coup de poker" en s'accrochant avec les pieds. Une fois les bras un peu reposés, "j'ai réussi à la reprendre la corde je sais pas comment", parce que "je fais quand même entre 110 et 120 kilos". Mais il a réussi et terminé l'épreuve.

Son pire souvenir de l'aventure ? "Voir la misère en Ouganda, ça m'a marqué", "j'ai trois enfants et voir comment ils vivent là-bas ça m'a beaucoup touché" a dévoilé Florent. D'ailleurs, "on a fait un pacte avec Rosie (Rose-Marie, ndlr), si un de nos binômes gagnaient Pékin Express on enverrai 10 000 ou 20 000 euros pour acheter des fournitures scolaires aux enfants en Ouganda".

