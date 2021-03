Pékin Express 2021 - Pas vu à la télé : la nuit horrible de Florent et Noël

"On était tous les deux malades" ont avoué les candidats de Pékin Express 2021

Alors que Nour et Kaoutar ont été éliminées de Pékin Express 2021 (Pékin Express, sur la route des 3 continents) dans l'épisode de ce mardi 23 mars 2021 sur M6, un autre binôme a été malade durant ce même épisode. Une séquence qui n'a pas été diffusée dans l'émission présentée par Stéphane Rotenberg. En effet, Florent et Noël ont révélé qu'ils avaient passé leur nuit chez l'habitant en Grèce, sur un bateau... à vomir toute la nuit.

"Ah mais qu'est-ce qu'on a vomi... On a passé la nuit à vomir !" a expliqué Florent à Télé Loisirs, "Quand on est monté sur le bateau, ça allait bien, même si on avait bu quelques bières plus tôt dans la soirée avec nos hôtes. Par contre, vers minuit ou 1h du matin, Noël et moi on s'est mis à donner à manger aux poissons...". Noël a ajouté : "J'avais la tête qui pendait vers le bas, accroché à la petite rambarde du bateau... En même temps, nos hôtes nous avait bien accueillis, le repas a été copieux. Cette nuit a été mémorable, on était tous les deux malades !".

Florent et Noël rappellent que "la nuit, on est tous seuls, la production n'est pas avec nous"

Et si cette nuit chez l'habitant n'a pas été montrée dans Pékin Express 2021, c'est parce que les cameramen ne dorment pas avec les candidats, comme l'ont récemment expliqué des journalistes du programme. "La nuit, on est tous seuls, la production n'est pas avec nous" a confirmé Florent. C'est donc parce que ça n'a pas été filmé tout simplement, que ça n'a pas été diffusé. Mais "le lendemain on s'est levé et ça allait mieux. Il nous tardait que d'une chose : gagner Pékin Express !" a-t-il ajouté. Les Catalans n'ont pas gagné pour autant la course, mais ils sont toujours en compétition.