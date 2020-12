QUIZ NRJ Music Awards : te souviens-tu des plus gros buzz de la cérémonie ?

Quiz NRJ Music Awards 2019 : te souviens-tu des plus gros buzz de la cérémonie ?

Ce samedi 5 décembre, c'est les NRJ Music Awards 2020 sur TF1. Cette 22ème édition sera un peu différente en raison du coronavirus et ne se déroulera exceptionnellement pas à Cannes mais à la Seine Musicale à Paris. En attendant de découvrir les gagnants et le palmarès complet, PRBK revient avec un quiz sur les coups de gueules et les plus gros buzz de l'Histoire de la cérémonie animée par Nikos Aliagas. Alors, es-tu un pro des NMA ? Prouve-le !