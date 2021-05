Laetitia (Koh Lanta 2021) éliminée mais déjà de retour... dans Pékin Express ? Elle se prépare

Une élimination décevante pour Laetitia

Malgré un collier d'immunité trouvé, Laetitia a malheureusement été éliminée de Koh Lanta - Les Armes Secrètes ce vendredi 7 mai 2021, la faute aux nombreuses voix contre Vincent, son binôme du soir. Une déception pour l'aventurière, qui a confié au Parisien avoir eu du mal à encaisser la trahison de Lucie avec son bracelet noir, "Ça m'a déçue. C'était comme recevoir un tacle par-derrière. D'autant plus que je commençais à me sentir bien. Je me voyais aller jusqu'au bout. J'en avais sous le capot."

L'aventurière prête pour Pékin Express

Pourtant, là où de nombreux téléspectateurs sont désormais en colère contre la production et prêts à boycotter l'émission, estimant que les nouvelles règles du jeu ne respectent pas les efforts des aventuriers, ce que ne nie pas vraiment Laetitia, "Ce collier, j'étais très fière de l'avoir trouvé. Je me suis battue pour. Je le cherchais depuis le premier jour. (...) Au final, j'ai passé plus de temps à le chercher qu'à l'avoir autour du cou. Ça me fend le coeur", cette dernière est loin d'être dégoûtée du monde de la télévision.

A dire vrai, l'ex-Jaune est même déjà prête à embarquer dans une nouvelle aventure. Après avoir confié que sa compagne avait mal supporté le fait d'avoir été laissée de côté sur Koh Lanta, "Ne pas vivre la même aventure que moi, ça l'a fait souffrir. D'autant plus en période de Covid. Elle n'avait pas de nouvelles", Laetitia aimerait cette fois-ci partager une autre expérience avec elle, "On aimerait faire Pékin Express. On est en train de constituer notre dossier d'inscription pour la prochaine saison. (...) Toutes les deux, on est très sociales, on aime aller à la rencontre des gens. Alors, pourquoi pas !"

Et au regard de son profil et de sa passion pour l'aventure, M6 pourrait bien faire un erreur en ne la recrutant pas pour la prochaine édition ! A suivre.