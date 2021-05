Lucie (Koh Lanta 2021) défendue par Denis Brogniart face aux "messages de haine sur les réseaux"

"On n'a pas le droit de porter des propos injurieux, menaçants"

Denis Brogniart a tenu à préciser : "On peut exprimer ses sentiments, on peut ne pas être d'accord, on peut dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux et c'est ce qui fait la force et c'est ce qui me permet de d'apprécier particulièrement les réseaux sociaux". Dire ce qu'on pense c'est une chose, mais insulter en est une autre. Le présentateur de l'émission (dans laquelle des doublures sont utilisées pour les aventuriers lors de certains plans) a en effet ajouté : "En revanche on n'a pas le droit de porter des propos injurieux, menaçants, d'une calomnie vraiment incroyable à qui que ce soit. Donc évidemment, soutien total à Lucie".

Et Denis Brogniart a aussi déclaré à l'attention des fans de Koh Lanta : "Et si vous avez des gens dans votre entourage qui sont comme ça, si vous êtes vous-même malheureusement emporté par ce que vous dites, eh bien c'est regrettable".