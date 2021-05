Lucie (Koh Lanta 2021) menacée de mort et d'être "enterrée vivante" : "C'est n'importe quoi !"

"C'est disproportionné de ouf", en plus elle rappelle que Laëtitia n'est pas son amie

Lucie a également raconté à propos des haters : "Les gens qui m'insultent 24h/24, du matin au soir alors que je ne les connais pas", "on dirait que j'ai fait un crime contre l'humanité, que j'ai fait un génocide... C'est disproportionné de ouf ! C'est n'importe quoi !". "On n'insulte pas les gens aussi facilement" a-t-elle aussi tenu à souligner.

En plus, "Laëtitia, à quel moment vous avez compris que c'était ma meilleure amie ?" a-t-elle demandé aux internautes. "Peut-être que le montage vous laisse interpréter ça comme ça" a-t-elle précisé, mais "je vous rappelle que Laëtitia et moi, on a voté l'une contre l'autre" (dans les épisode 3 et 5 de Koh Lanta, les Armes Secrètes). Lucie a même ajouté : "La seule fois où on a été alliées, c'est quand on a voulu éliminer Myriam, parce qu'on avait la même ennemie".