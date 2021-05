Myriam (Koh Lanta 2021) confirme ne plus être en contact avec Vincent : "J'ai encore du mal"

Purebreak : Tu t'attendais à ton élimination ?

Myriam : Avant le conseil, je me disais que c'était sûrement Thomas ou Flavio qui allait sortir. Par contre, pendant le conseil, j'ai clairement su que c'était moi qui allait être éliminée.

"Je ne suis absolument pas tyrannique"

Comment t'es-tu sentie face aux reproches de Lucie, Laetitia et Magali ?

Je me suis sentie trahie, jugée et du coup, c'était compliqué d'entendre tous ces reproches. Laëtitia, Lucie et Magali, qui ne fait pas partie de mon équipe, ne m'en ont jamais parlé. Alors oui, on avait notre petit groupe avec des affinités bien développées, mais on n'était pas tyrannique envers le reste de l'équipe jaune. Tyrannique, c'est méchant, c'est très négatif et puis, ce n'est pas approprié. Je n'ai pas une tête de tyran, franchement. Je préfère garder le sourire, mais ce n'est pas un adjectif qui me correspond. C'est dommage qu'on ait cette image de moi.

Est-ce qu'on te surnomme le tyran depuis Koh Lanta 2021 ?

Les gens qui me connaissent savent que je ne suis absolument pas tyrannique, mais apparemment, c'est ce surnom que j'avais sur le camp. Les 99% de l'aventure, on me voit hyper à l'écoute, attentive, en train de calmer les plus excités que moi, à savoir Mathieu et Thomas. A partir du moment où on me dit qu'il y a un mal-être, je fais en sorte de le résoudre, mais si on ne me le dit pas, je ne suis pas devin. Je n'ai pas boule de cristal, je ne suis pas madame Irma, je n'ai pas de sixième sens.

Avant ton départ, tu dis que tu n'aurais "pas pu rester avec des hypocrites". Il se serait passé quoi si tu n'étais pas partie ?

Si j'étais restée, je n'aurais pas été à l'aise du tout. Je ne me serais pas sentie à ma place et vivre une aventure comme ça, je n'en veux pas. Encore une fois, si Laetitia et Lucie m'avaient parlé de ce mal-être, j'aurais fait en sorte de plus les intégrer.

Il n'y a pas eu de pacte à quatre

Tu penses que l'équipe jaune a manqué de stratégie ?

L'équipe jaune a fait une stratégie pas adaptée. On n'a pas su s'adapter au moment où tout le monde n'avait pas le même avis.

Comment expliques-tu que Vincent, Laëtitia et Lucie se soient retournés contre Shanice, Thomas et toi d'un coup ?

C'est parti essentiellement du désaccord que certains jaunes ont eu avec Vincent. On a tous été mis dans le même panier, mais on était vu comme une unité avec 4 identités alors qu'on est tous les 4 très différents. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase c'est quand Lucie n'a pas été prise ni chez les jaunes ni chez les rouges. Les rouges ont saisi l'opportunité de prendre Lucie a leur côtés. Ils ont bien fait parce que ça a marché. Quand les rouges rentrent dans les failles des jaunes, c'est clair et net qu'ils en sont responsables. Je ne leur en veux pas, ils ont su s'adapter au bon moment et prendre les gens les plus touchés à ce moment-là, à savoir Lucie, Laëtitia et Vincent. Ils ont su les rallier à leurs causes. Bravo à eux.

Aurélien a rigolé de la situation, tu comprends sa réaction ?

Ça ne m'étonne pas qu'il se pense indispensable. Peut être que ça aurait étonné différent s'il avait été là... comme ça aurait pu être exactement la même chose. Du coup, je ne me prononce pas là-dessus.

Il y a eu un pacte à quatre, entre Thomas, Shanice, Mathieu et toi ?

Il n'y a pas eu de pacte à quatre, mais de grosses affinités entre nous. C'est indéniable. Au fond de mon cerveau, oui, je voulais qu'on aille loin tous les 4, mais encore une fois, on ne se l'est jamais officiellement dit.

Je n'ai pas développé d'amitié avec Vincent

Vous ne pensiez vraiment pas que votre amitié pouvait faire peur ?

Non, on vivait sur notre petite île. C'était une aventure hyper agréable et encore une fois, si on ne vient pas nous dire que quelqu'un ne va pas bien, on ne le sait pas. Je suis d'accord que ça peut faire peur, mais pourquoi, les rouges ne font pas peur ? Ils sont un quatuor aussi. Peut-être parce qu'ils sont juste plus subtiles que nous.

Tu es toujours aussi proche d'eux depuis la fin du tournage ?

On se voit régulièrement, on s'appelle souvent et à ce fameux quatuor s'ajoutent Fred et Hervé. On a vécu de super moments dans la maison du jury final, ça nous a rapprochés. J'ai appris à les connaître et ils sont juste géniaux. C'est pour ça que je ne peux rien regretter de mon aventure car tout s'est déroulé comme il le fallait. Si je n'étais pas partie à ce moment-là, je n'aurais pas rencontré Fred et Hervé et je n'aurais pas pu apprendre à les connaître. Alors, mes ambitions étaient bien plus élevées que ça, mais j'ai fait de très belles rencontres après cette élimination. Je suis aussi toujours proche de Flavio

Vincent a confié ne plus être en contact avec toi, c'est vrai ?

Ni lui, ni moi avons cherché à prendre contact. Après, il n'y a pas d'animosité, je n'ai juste pas développé d'amitié avec lui.

Il trouve ça "dommage" et toi ?

Oui c'est dommage parce que je l'appréciais énormément sur le camp. Après, j'ai du mal à faire la part des choses. Je sais que je dois évoluer là-dessus, mais me trahir dans un jeu, c'est comme me trahir dans la vraie vie. Pour l'instant, j'ai encore du mal avec ça, mais s'il veut me contacter, je l'écouterais avec grand plaisir.

J'ai perdu 6 kilos

Laure et Maxine sont plus stratèges que Shanice et toi ?

Laure et Maxine sont toutes les deux stratèges, l'une est subtile, l'autre un peu moins. Par rapport à notre binôme à nous, j'aurais tendance à dire qu'il y a un peu de méchanceté. Après, certains diront que Shanice et moi sommes méchantes, même si je ne trouve pas. Je trouve que l'élimination de Candice n'était pas justifiée dans le sens où elles ont fait tout ce cinéma alors qu'elles n'étaient pas en danger. Là, ce n'était pas nécessaire, il n'y avait pas besoin de tout ça. Du coup, Shanice et moi, c'est différent. On voyait peut-être trop loin et pas assez au jour le jour.

Tu as perdu combien de kilos dans Koh Lanta 2021 ?

J'ai perdu 6 kilos sachant que j'étais partie avec quelques kilos supplémentaires pour puiser dans mes réserves le plus tard possible.

La production vous donne à manger en secret ?

J'aurais bien aimé, mais pas du tout. On n'a absolument rien à manger, ça se voit à la perte de poids et à la fatigue. Et puis, quand on se lève, on a la tête qui tourne. On n'a pas à manger et je le reconfirme même si 100 aventuriers ont du le confirmer avant moi.

Pas de télé-réalité pour moi

Denis Brogniart a des candidats préférés dans le jeu ?

Je ne pense pas qu'il ait de préférés. On est tellement tous différents qu'il ne peut pas y avoir de préféré. En tout cas, si c'est le cas, ça ne se fait pas ressentir.

Ton rapport avec tes élèves a-t-il changé depuis ton retour en France ?

Mon statut de prof n'a absolument pas changé. Ils ne me voient pas comme une personnalité publique, ils me voient comme leur prof qui est là à 8 heures du matin comme eux. C'est vraiment cool du coup.

Tu serais partante pour participer à une émission de télé-réalité ?

J'ai 36 ans et j'ai deux enfants, je ne suis pas du tout le profil qu'ils recherchent. Et puis, j'ai un métier qui me plaît donc non, pas de télé-réalité pour moi.

