Vincent (Koh Lanta 2021) toujours en froid avec Shanice, Thomas et Myriam : "Je trouve ça dommage"

La réunification a chamboulé toutes les stratégies dans Koh Lanta 2021. Alors que les jaunes s'étaient promis d'aller jusqu'au bout tous ensemble, Laëtitia, Lucie et Vincent se sont finalement retournés contre Thomas, Shanice et Myriam après le départ de Mathieu. Vincent est le premier à leur avoir déclaré la guerre en s'alliant aux rouges pour éliminer Shanice : il a d'ailleurs reçu de nombreux messages de soutien pour avoir tenu tête au "quatuor". Le candidat a ensuite de nouveau fait plaisir aux internautes avec l'élimination de Myriam.

"On ne se parle plus maintenant"

En bref, c'est l'hécatombe chez les jaunes. Thomas, Shanice, violemment insultée sur les réseaux sociaux, Mathieu et Myriam ne s'attendaient pas à un tel retournement de situation qu'ils ont encore du mal à digérer aujourd'hui. Invité sur le plateau de TPMP, Vincent a notamment révélé être toujours en froid avec les quatre candidats depuis la fin de Koh Lanta 2021 : "Je trouve ça dommage parce qu'on est quand même dans un jeu et il faut savoir aussi prendre du recul. On était tous là pour jouer et pour aller au bout de l'aventure."

Il a aussi expliqué : "C'est surtout les coups de pression que j'ai pu recevoir. Cet échange avec Shanice ou cet échange avec Thomas où on me fait clairement comprendre : 'Si tu ne votes pas Laure, tu gicles au prochain conseil'. Je ne peux pas accepter ça, surtout que je leur avais communiqué le fait que je n'allais pas voter contre Laure. Je trouve ça dommage qu'on ne se parle plus maintenant. En tout cas, là, en ce moment, avec la diffusion. Parce que là, on revit aussi un petit peu l'aventure. Donc j'espère que tout va s'apaiser."

"Ce n'est facile pour personne"

Vincent a ensuite précisé qu'"il y en a avec qui c'est toujours un petit peu plus distant" : "Notamment avec Shanice, Myriam, ce n'est pas la folie en ce moment. Surtout que là, avec la diffusion, il y a tout qui remonte à la surface. Donc je pense que ce n'est facile pour personne."