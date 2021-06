Illan viré des Marseillais VS Le reste du monde 6 : il confirme et accuse Julien Bert

Le casting des Marseillais VS Le reste du monde 6 reste encore un mystère. Il se murmure quand même que Isabeau aurait annulé sa participation, Julien Bert aurait été boycotté, suite aux rumeurs sur sa nouvelle rupture avec Hilona et son supposé plan à 3 avec Illan et une femme de footballeur, ou encore que Illan aurait été exclu à cause de Julien Bert. Suite aux accusations de revenge porn, Julien aurait lancé un ultimatum à la production par vengeance contre son ancien pote.

Illan viré du cross à cause de Julien Bert

Une rumeur confirmée par Illan sur Snapchat : "J'ai le regret de vous annoncer que malheureusement cet été, je suis privé de show. Je ne pourrai et je ne serai pas là pour la compétition la plus importante de l'été, le cross... Les Marseillais vs le reste du Monde. (...) Ça m'embête parce que c'est ma vie. J'adore cette aventure. Je trouve ça dommage parce que j'ai fait le cross l'année dernière et on a gagné (...) Je suis quand même l'un des éléments les plus forts du reste du monde, donc j'y avais ma place. J'étais bien parce que je n'avais aucune personne jalouse, qui voulait me causer du tort."