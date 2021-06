Julien Bert boycotté des Marseillais VS Le reste du monde 6 à cause des histoires avec Illan ?

Depuis sa rupture avec Adixia, Illan se retrouve au coeur de pas mal d'histoires : il est notamment accusé de revenge porn sur Giuseppa Ciurleo et Hilona et d'avoir fait un plan à 3 avec Julien Bert et Chloé Preseau, la femme du footballeur Rémy Cabella. Suite à ces polémiques, l'ex de Vanessa Lawrens aurait pris la décision de ne pas participer aux Marseillais VS Le reste du monde 6, mais certains pensent qu'il aurait été exclu du casting à cause de Julien Bert.

Après Illan, Julien Bert évincé des Marseillais VS Le reste du monde 6 ?

D'après les récentes rumeurs, Julien aurait demandé à la production de choisir entre son couple avec Hilona et Illan pour la nouvelle saison du cross. Banijay aurait-elle cédé à son ultimatum ? Difficile de démêler le vrai du faux d'autant plus qu'il se murmure aujourd'hui que Julien Bert serait boycotté à son tour des Marseillais VS Le reste du monde 6 à cause de la polémique du plan à 3. "Il ne fera pas le cross", a balancé @wassim.tv sur Instagram avant de laisser entendre qu'il s'agirait d'un "coup monté" organisé par la prod "pour calmer toute cette histoire".

"Au final, on va les retrouver en tournage. C'est bizarre que la prod ait dit au début qu'elle s'en fichait des histoires, que c'est du divertissement pour au final virer les deux. Je pense bel et bien que c'est un coup monté", a ensuite posté le blogueur. Cette (supposée) décision ne serait pas définitive puisque le candidat d'Objectif Reste du monde serait "en pleine négociation" avec la prod pour quand même faire le tournage si l'on en croit les infos d'@objectifrdm.