Giuseppa (Les Marseillais VS Le reste du Monde 6) évincée à cause de son couple avec Paga ?

Le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 6 touche bientôt à sa fin. Il devait se terminer en beauté avec le retour de Milla Jasmine pour régler ses comptes, mais malheureusement, elle a été testée positive au coronavirus la veille de réintégrer l'émission de W9. Giuseppa Ciurleo n'assistera pas non plus à la cérémonie finale puisqu'elle a quitté la compétition, non pas par élimination, mais par abandon si l'on en croit les infos de certains blogueurs. D'autres assurent que c'est, en réalité, la production qui aurait mis en scène son départ.

Le départ de Giuseppa mis en scène ?

Banijay n'avait apparemment pas prévu dans ses plans que Giuseppa se mette en couple avec Paga et Adixia avec Simon Castaldi, l'ex de sa pote Giu (comme Illan) : elle espérait le retour des Pagadixx, comme de nombreux internautes. "La prod est archi remontée contre Giuseppa. Ils ne voulaient pas du tout que Paga se mette avec quelqu'un d'autre qu'Adixia. Du coup, quand Giuseppa s'est mise avec Paga, la prod l'a jartée en cérémonie d'élimination. On va dire 'forcer à abandonner elle-même' en lui faisant croire qu'elle n'avait aucune chance alors que c'est Mélanie Orl qui était clairement visée", balance le compte Insta @shayaratv en story.