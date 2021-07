Milla Jasmine positive au coronavirus : son retour dans Marseillais VS Le reste du monde 6 annulé

"Je suis dégoûtée"

Elle confie ensuite : "Les tests sont sortis positifs deux fois. On l'a fait trois fois au total, tellement on n'y croyait pas. On a halluciné. J'étais au bout de ma vie parce que j'étais pleine d'ambition, prête à tout démolir dans cette maison. On a décidé de faire un test PCR pour avoir la confirmation du labo. Les résultats sont bien positifs donc je ne pourrai pas réintégrer ce tournage. Je suis dégoûtée."

La confrontation tant attendue entre Milla Jasmine et Maëva Ghennam tombe donc à l'eau même si certains internautes soupçonnent Milla d'avoir menti sur son test PCR : ils ont remarqué la date étrange du 16 juin 2021 sur le document. Au moins, l'influenceuse a pu profiter de son isolement pour réagir à la rumeur selon laquelle elle serait en couple avec un homme marié.