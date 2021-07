Milla Jasmine en couple avec un homme marié ? Elle réagit : "Je ne suis pas enquêtrice"

"Je ne rencontre pas des mecs qui sortent du lycée"

"Quand j'ai commencé la télé, on ne me traitait pas de maîtresse, on me traitait d'escort et ça, ça m'a suivi super longtemps", confie Milla Jasmine avant d'ajouter : "Maintenant que j'ai grandi et que je suis devenue une femme, on me traite de maîtresse. Aujourd'hui, je ne répondrai pas sur mes réseaux sociaux si je suis en couple ou non, mais il faut savoir que je n'ai plus 20 ans. J'ai plus de 30 ans donc les gens que je rencontre, ils ont automatiquement eu une vie avant moi. Ils ont déjà été mariés et ont même peut-être déjà eu des enfants. Comme moi dans ma vie, j'ai déjà été mariée." Milla a en effet révélé avoir été mariée 2 fois il y a quelques semaines.

La candidate des Marseillais VS Le reste du Monde 6 poursuit : "J'ai plus 16 ans, je ne rencontre pas des mecs qui sortent du lycée et qui n'ont pas eu une vie avant moi. Maintenant, si je rencontre ou si j'ai déjà rencontré des hommes qui se présentent célibataires ou étant divorcés et qu'il s'avère que c'est faux, je ne vois pas en quoi je suis fautive si ces gens là m'ont menti sur leur statut. (...) Je ne suis pas enquêtrice dans la police pour aller vérifier si c'est vrai ou faux."