Milla Jasmine : des photos de son mariage dévoilées, elle confirme avoir été mariée 2 fois

"Ne pas être mariée ou ne pas avoir un enfant à mon âge n'est pas synonyme d'échec"

Milla Jasmine, qui avait confirmé sa rupture avec Taylor Chiche et dont les rumeurs la disaient ensuite en couple avec un homme marié, a donc déjà été amoureuse plusieurs fois. "Je sais ce qu'est l'amour, j'en ai peut-être même eu assez pour une vie. J'ai eu la chance d'aimer et d'être aimée" a-t-elle déclaré.

"Beaucoup se posent des questions sur ma vie et le fait qu'à mon âge je ne sois pas encore mariée avec des enfants" a confié la star du petit écran, qui a 32 ans. Mais "être mariée ne reflète pas obligatoirement la définition du bonheur" a-t-elle tenu à souligner, et "ne pas être mariée ou ne pas avoir un enfant à mon âge n'est pas synonyme d'échec à mon sens". Milla Jasmine a ajouté en réponse au regard des gens et de la société : "Réussir sa vie, c'est être heureux avec ou sans personne".

"Ce n'est pas Mujdat" qui a envoyé les photos de mariage assure la candidate d'Objectif Reste du Monde

La candidate du RDM a précisé : "Ce qui me blesse et me dégoûte c'est qu'on puisse afficher mon ex mari, qui est quelqu'un de bien, qui n'a rien demandé à personne, qui a refait sa vie et qui est surtout extérieur à ce monde médiatique", "respectez au moins les gens qui sont extérieurs à ce milieu comme mon ex mari et sa famille".