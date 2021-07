Milla Jasmine en couple avec un homme marié ? Le point sur les rumeurs

Si Zohra.pookie assure que Milla Jasmine serait bien en couple avec un homme marié et père de 4 enfants "depuis un long moment déjà", Shayaratv, de son côté, précise que l'homme en question serait séparé de sa femme. "La vraie histoire, c'est que le gars en question a été en couple et a eu 4 enfants. Ça n'allait pas bien entre lui et son ex déjà bien avant Milla, il y a plus d'1 an. Et là, ils se sont séparés. Le gars ne trompe personne et ce n'est pas parce qu'il a des enfants qu'il ne peut pas refaire sa vie avec une autre femme" précise Shayaratv. Bref, on ne sait pas vraiment quelle version est la bonne...