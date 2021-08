Les Marseillais vs Le Reste du Monde 6 : Mathieu (Koh Lanta 2021) rejoint le casting

Les fans de l'aventurier déçus

De quoi nous promettre quelques moments forts à l'écran - on s'en souvient, Mathieu n'est jamais le dernier à se lancer dans des clashs, mais également... décevoir une partie de son public. Dès l'officialisation de ce projet, de nombreux Internautes n'ont en effet pas masqué leur déception en commentaires en découvrant son avenir télévisuel, "Pourquoi Mathieu, pourquoi ?", "Dommage que tu va (sic) dans ce genre de truc de Mer***", "Franchement je te cache pas que je suis assez déçu que tu fasses ce genre d'émissions en bois... Tu fais ce que tu veux mais je te voyais pas dans ces jeux superficiels. Tu restes un bon gars ms je pense que tu fais fausse route".

Pourtant, si on ne sait pas combien de temps il restera dans ce programme, son arrivée dans le monde de la télé-réalité n'a rien d'une surprise. Dès sa sortie de Koh Lanta, le jeune homme assurait à Voici ouvrir les portes à tous les projets possibles, "Comme je dis toujours, ma porte n'est fermée à personne ! Je ne sais pas ce qu'on me proposera. J'adore le cinéma, j'aimerais vraiment beaucoup me faire une place dans ce milieu, après je sais que c'est compliqué. On verra ce que l'avenir me réserve, je vis au jour le jour."

Pour rappel, il fera équipe avec : Bastos, Nikola Lozina, Tristan Maurisse, Mathieu, Luna Skye, Mélanie Orl, Simon Castaldi et Milla Jasmine. L'équipe des Marseillais sera de son côté composée de : Julien Tanti, Thibault Garcia, Greg Yega, Paga, Florent André, Laura Marra, Maeva Ghennam et Océane El Himer.

