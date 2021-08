Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 : date de diffusion, casting... les premières infos

Quant au lieu de tournage pour Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6, c'est le même que celui des Marseillais VS Le Reste du Monde 5, près de Cannes, plus exactement aux Adrets-de-l'Esterel, dans le sud de la France.

Un casting avec des candidats phares

Et alors que plusieurs couples ont spoilé le programme en s'affichant in love dans leurs stories, sans cacher leur nouveau boyfriend et nouvelle petite amie (Bastos et Victoria, Giuseppa et Paga, Adixia et Simon Castaldi, Greg Yega et Mélanie Orl), le casting aussi a été dévoilé. En effet, après avoir déjà confirmé les noms dans une courte vidéo, la vidéo teaser qui accompagne la date de diffusion montre l'intégralité des candidats.

Kevin Guedj et Carla Moreau ont quitté Les Marseillais depuis l'affaire de la sorcellerie, leur dernière aventure était Les Marseillais à Dubaï. C'est confirmé avec la vidéo teaser, dont ils sont absents. Mais dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6, comme le montrent les images, vous pourrez voir Julien Tanti, Manon Marsault Tanti, Jessica Thivenin, Thibault Garcia, Paga, Maeva Ghennam, Greg Yega, Nikola Lozina, Laura Lempika, Julien Bert, Giuseppa, Mélanie Orl, Laura des Marseillais à Dubaï, Luna Skye, Adixia, Simon Castaldi, Bastos... Bref, les noms qui avaient déjà fuité sur les réseaux.