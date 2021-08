Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 : Nikola Lozina juge les couples qui spoilent l'émission

Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 : Nikola Lozina réagit aux couples de candidats qui spoilent l'émission

Après Les Marseillais à Dubaï et Objectif Reste du Monde, ce seront bientôt Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 qui seront diffusés sur W9. Mais avant même que le programme ne commence, plusieurs candidats et candidates de télé-réalité ont officialisé leur couple et ont donc spoilé la saison 6 des Marseillais VS Le Reste du Monde. Un candidat a réagi dans sa story Instagram.

Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 : un candidat réagit aux couples qui spoilent l'émission