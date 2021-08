Mélanie Orl et Greg Yega en couple : ils officialisent et devraient emménager ensemble

Alors que Maeva Ghennam avait balancé qu'elle aurait été trompée par Greg avec Mélanie, Greg et Mélanie sont toujours en couple et vivent leur best life. "Continuez à raconter de la mouise !!!!! En tout cas, quand je ferme les yeux, je pense à une personne et elle s'appelle Mélanie Orl" a assuré le candidat des Marseillais VS Le Reste du Monde 6, "donc continuez à essayer votre petit jeu nul !!!!! En tout cas, ça nous fait bien rire nous". Après avoir hésité entre Maeva et Mélanie, Greg semble donc avoir fait son choix.