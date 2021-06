Les Princes et Princesses de l'amour 5 : le casting déjà connu avec Maissane et Lena ?

Vous détestez les surprises ? Le suspense vous donne des boutons ? Alors cet article est fait pour vous. Tandis que la production des Princes et Princesses de l'amour 5 prépare tranquillement (et secrètement) cette nouvelle édition, son probable casting se retrouve aujourd'hui au centre de toutes les discussions.

Le casting des Princes et Princesses de l'Amour 5 connu ?

La raison ? Si l'on se fie aux informations du compte Instagram @Vaarruecos (donc à prendre avec de grosses pincettes puisque le compte n'est pas lié à l'émission), les premiers candidats auraient déjà été castés. Au programme ? Sans surprise, on devrait avoir le droit à quelques habitués de la télé-réalité, et plus particulièrement des émissions de romance.

Ainsi, Les Princes et Princesses de l'amour 5 pourrait compter sur la présence de Maissane Aghioul (vue dans La Villa des Coeurs Brisés 6), Tristan Maurisse (vu dans Love Island et La Villa des Coeurs Brisés 6), Victoria Mehault (vue dans Les Marseillais à Dubaï), Mélanie Orl (vue dans La Villa des Coeurs Brisés 6), Lena Guillou (vue dans Les Marseillais à Dubaï) et Safia Alba (vue dans 10 Couples Parfaits 4). Et pour la petite anecdote, Safia a déjà participé à l'émission Les Princes et les Princesses de l'amour lors de la saison 3, mais en tant que prétendante. L'occasion ici de boucler la boucle !

Encore une fois, ces noms sont à prendre au conditionnel tant que W9 n'officialisera pas le casting. Néanmoins, au regard de la hype autour de cette nouvelle génération de candidats et quand on connait leur situation sentimentale du moment (Lena a vécu une histoire compliquée avec Illan, Tristan a récemment rompu avec Inès), on a fortement envie d'y croire !

Les paris sont ouverts : qui repartira (encore) solo de l'émission ? Qui arrivera à trouver l'âme-soeur pour une histoire de plus de 3 semaines ? A vos votes !