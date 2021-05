Léna (Les Marseillais à Dubaï) trompée par Illan ? Elle balance sur la vraie raison de leur rupture

Léna (Les Marseillais à Dubaï) balance : "Illan est allé me tromper avec une petite de 18 ans"

Léna, petite nouvelle cette année dans Les Marseillais à Dubaï sur W9, s'est retrouvée au coeur de nombreux problèmes. Après avoir embrassé Paga qui était en couple avec Luna, elle a tenté le coup avec Flo, le BFF de Benjamin Samat. Mais c'est finalement pour Illan qu'elle a craqué. Léna et Illan étaient en couple, malgré de nombreux candidats qui ne supportaient pas de les voir ensemble. Et ils ont même continué leur romance après le tournage des Marseillais à Dubaï. Sauf qu'ils ont fini par se séparer. Et lors d'une session de questions-réponses postée ce vendredi 14 mai 2021 dans sa story Instagram, la nouvelle candidate de télé-réalité a révélé la raison de leur rupture : Illan l'aurait trompée.

"Je suis sortie de l'aventure, je l'ai rejoint à Dubaï, on s'est pas lâchés pendant presque un mois" a d'abord expliqué Léna. "Et ensuite il est allé me tromper avec une petite de 18 ans" a dévoilé celle que vous avez pu suivre dans Les Marseillais à Dubaï. Une tromperie qui se serait déroulé quand il a passé quelques jours à Lyon, en France.