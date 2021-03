Tristan (La Villa des Coeurs Brisés 6) revient sur son couple avec Inès : "Il y a eu un déclic"

Depuis son arrivée dans La Villa des Coeurs Brisés 6, Tristan est plus attiré par les candidates en couple, comme Cassandra, encore trompée par Théo, et Inès, que par les prétendantes. Il essaie pourtant de s'intéresser aux autres filles, mais son rapprochement avec l'ex-candidate de Koh Lanta 2020 ne passe pas inaperçu : c'est d'ailleurs la raison pour laquelle sa prétendante Anissa a décidé de partir. Son départ a fait beaucoup de bruit dans la maison, d'autant plus que Inès commence à se poser des questions sur son couple avec son chéri à l'extérieur.

Tristan revient sur son rapprochement avec Inès

Mais bon, on sait déjà qu'elle va le quitter et se mettre avec Tristan, avec qui elle devait participer à La Bataille des couples 3 avant d'annuler. Les raisons de sa décision restent encore floues, mais une chose est sûre : Inès et l'ex d'Angèle Salentino ne sont plus en couple aujourd'hui ! En tout cas, leur rapprochement n'était pas du tout prévu comme le confie Tristan à Gossip Room : "De base on était potes, on délirait bien entre nous, et d'un coup il y a eu un truc, un déclic et on a fini ensemble."

L'ex-candidat de Love Island explique ensuite : "Je pense qu'on n'a rien compris en fait (...) L'évolution est assez impressionnante, mais comme on est tous les jours ensemble, je ne sais pas si c'est de l'amour ou de l'habitude. Après, j'ai vraiment bien accroché avec elle. On a bien kiffé, c'était une bonne relation." Une bonne relation qui n'a malheureusement pas duré.