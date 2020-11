Inès (La Villa des Coeurs Brisés 6) séparée de Tristan ? Elle confirme leur rupture

Alors que Inès et Tristan, qui se sont mis en couple dans La Villa des Coeurs Brisés 6, devaient participer ensemble à La Bataille des couples 3, l'ex-candidate de Koh Lanta a annulé leur venue, juste avant le tournage. Le duo se serait-il séparé ? On ne saît pas si c'est la réelle raison de ce retournement de situation, mais en tout cas, il n'est réellement plus d'actualité. Pour preuve, la jolie brune a confirmé leur rupture !

