Bastos (Les Marseillais VS Le reste du Monde 6) et Victoria Mehault en couple : ils officialisent !

Les Marseillais VS Le reste du monde 6 devraient arriver sur W9 d'ici quelques semaines. Sur la ligne de départ, on retrouvera Julien Tanti, Maëva Ghennam, Paga, Greg Yega, Océane El Himer, Laura (Les Marseillais à Dubaï), Thibault Garcia et Flo côté Marseillais, puis Nikola Lozina, Milla Jasmine, Simon Castaldi, Mélanie Orl, Luna Skye, Tristan (La Villa des Coeurs Brisés 6), Mathieu (Koh Lanta 2021) et Bastos côté reste du monde. De nouveaux candidats arriveront tout au long de l'aventure pour compléter le casting.

Victoria Mehault et Bastos en couple !

On sait déjà qu'il y aura Julien Bert, Hilona, Benjamin Samat, Giuseppa, qui serait en couple avec Paga, Marine El Himer (l'ex de Bastos), Adixia, Maddy Burciaga ou encore Victoria Mehault. L'ex-candidate des Marseillais à Dubaï n'aurait d'ailleurs pas laissé insensible Bastos. Victoria et Bastien Grimal se seraient donc mis en couple sur le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 6 et seraient même toujours ensemble depuis : ils ont d'ailleurs chopé le coronavirus en même temps. Après plusieurs semaines de suspense, l'ex d'Illan et le candidat d'Objectif Reste du Monde ont décidé de confirmer les rumeurs en vidéo avant le début de la diffusion.