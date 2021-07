Marine (Objectif Reste du Monde) jalouse de l'ex de Bastos, mannequin, elle s'emporte (EXCLU VIDEO)

Alors que Milla Jasmine et Anthony Alcaraz se sont réconciliés et que Simon Castaldi et Giuseppa sont toujours en froid, Marine El Himer et Bastos profitent du début de leur relation dans Objectif Reste du Monde. Un début de relation plutôt calme, mais un désaccord sur la jalousie dans le couple pourrait bien provoquer quelques soucis. Bastien Grimal n'est pas du genre jaloux, ce qui dérange Marine parce que, elle, l'est. Ce trait de sa personnalité est d'ailleurs ce qui provoque la première dispute entre elle et Bastos.

Première crise de couple pour Bastos et Marine

Dans un extrait exclu d'Objectif Reste du Monde, on comprend que l'ex-candidat des Princes et les princesses de l'amour 4 a maladroitement comparé Marine El Himer à l'une de ses anciennes copines, qui est mannequin. La soeur jumelle d'Océane est surtout blessée par le fait que Bastos ait parlé de son ex devant tout le monde : "Là, on est vraiment sur de la jalousie extrême parce qu'on parle d'une ex dont j'ai juste mentionné le métier. Le fait d'avoir une ex mannequin ne veut pas dire que je compare Marine à cette mannequin", confie le pote de Darko face caméra.

Bastos essaie de se justifier comme il peut, mais Marine El Himer reste bloquée sur sa remarque. Le ton commence alors à monter entre le couple et tout dérape quand l'influenceur traite l'ex-candidate des Marseillais à Dubaï de... "cruche". On vous laisse découvrir la suite dans notre diaporama !